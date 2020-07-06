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محمود مسلم

"المالية" تطرح سندات وأذون خزانة بقيمة 21 مليار جنيه

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(أ.ش.أ)
06:16 م | الإثنين 06 يوليو 2020
وزارة المالية

وزارة المالية

طرحت وزارة المالية، اليوم، سندات وأذون خزانة بقيمة إجمالية بلغت 21 مليار جنيه، وذكرت، عبر موقعها الإلكتروني، أنه تم طرح أذون خزانة أجل 91 يومًا، بقيمة 8 مليارات جنيه، بمتوسط عائد 13.499% فيما بلغ أعلى عائد 13.641%، وسجل أقل عائد 12.499%.

وأضافت وزارة المالية، أنه تم طرح أذون خزانة أجل 273 يومًا بقيمة 10 مليارات جنيه بمتوسط عائد 605ر13%، في حين سجل أعلى عائد 13.641%، وأقل عائد 13.499%.

وأشارت المالية، إلى أنه تم طرح سندات خزانة أجل 7 سنوات بقيمة 3 مليارات جنيه بمتوسط سعر فائدة 14.406%، في حين بلغ أعلى سعر 14.5%، وأقل سعر 14.01%.