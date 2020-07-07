أمينة في الذكرى الأولى لرحيل شقيقتها: "قلبي واجعني"

أحيت المطربة أمينة الذكري الأولي لوفاة شقيقتها "عزة" عبر حسابها الرسمي على تطبيق "انستجرام".

ونشرت أمينة صورة لشقيقتها وعلقت عليها قائلة: "ياه يا أختي سنة عدت كأنها يوم وكأني لسه بسمع وبيجيلي خبر إنك اتوفيتي زي مكالمة بابا لما اتوفى ومكالمة ماما لما اتوفت، كل الصدمات دي بأخدها عن طريق التليفون، وأبدأ رحلة سفرى من مصر إلى إسكندرية وأنا قلبي بيوجعني قوي، وخايفة من المواجهة، مواجهة حد مش هيتحرك ويحضني ويدفيني ويشيل من عليا، مواجهة حد هيبقى نايم بس أدامي واصحيه مابيصحاش مابيقومش".

وأضافت: "ياوجع قلبي عليكم ٧/٧ ذكرى وفاتك يا زوزا، أنا تعبانه قوى يا عزة، بجد تعبانة وأنتي كنتي بتهوني عليا كتير حتى لو بالكلام، كل يوم بدعيلكم وبدعيلك قوي كل يوم لازم أبص على رقمك اللي لحد دلوقتى متسجل عندي لدرجة إنى بتصل بيه وعارفة ومتأكده إنك مش هتردي، إحساس بجد بيحرق قلبي".

وتابعت: "أنا متأكدة إنك فى مكان أفضل ومرضك وصبرك على المرض بالضحكة اللي كانت مابتفارقش وشك رغم ألمك شفيع ليكي عند ربنا سبحانه وتعالى، الله يرحمك ويغفرلك ويسامحك يا أطيب قلب كان فى الدنيا٧/٧/٢٠٢٠ ثانوية أختي نور عيني".