الفنانة أمينة بعد إزالتها "ورم" من الحالب: أنا بصحة جيدة

طمأنت الفنانة أمينة جمهورها على صحتها، مؤكدة أنها فى حالة جيدة، وذلك بعد أن أجرت عملية جراحية خلال الأيام الماضية.

وأشارت أمينة، في تصريح لـ"الوطن"، إلى أنها خضعت لعملية جراحية لإزالة ورم ليفي في منطقة الحالب.

كانت أمينة قد طرحت قبل أيام من العملية، أغنيتها الجديدة بعنوان "ادعيلي يا أما" واحتفالا بقرب عيد الأم، والأغنية من كلمات الشاعر مصطفى حسن، والملحن محمد عبدالمنعم، والموزع خالد نبيل.

كانت أمينة، قالت في تصريح سابق لـ"الوطن": "سجلنا الأغنية باستوديو صوت الحب مع مهندس الصوت خالد رؤوف، في الوقت نفسه فكرنا في إعداد كليب مختلف عما يتم عرضه في هذه المناسبات، واتفقت ومدير أعمالي سامح علي والمونتير تامر سليم على التعاون مع عدد من النجوم".

وتابعت: "سيكون الكليب مفاجأة للجميع، وقريبا سيتم طرحه على قناة يوتيوب الخاصة بي وعدد من القنوات والإذاعات".