مدير أمن بورسعيد لأولياء أمور: ارجعوا بيوتكم.. ولادكم في إيد أمينة

تفقد اللواء هشام خطاب مدير أمن بورسعيد، لجان امتحانات الثانوية العامة، للتأكد من اتخاذ الإجراءات الاحترازية والأمنية المشددة خلال الامتحانات.

وحرص مدير الأمن على تهدئة أولياء الأمور، وطالبهم بالعودة للمنازل وعدم التجمع أمام المدارس، مؤكدا أنّ أبناءهم في أيد أمينة، وهم أبناءنا ونحرص على توفير متطلباتهم.

وأكد أنّ توترهم ينتقل بالسلب على الطلاب، وهم بحاجة لهدوء واستقرار نفسي لأداء الامتحانات بتركيز.

يذكر أنّ 5135 طالبا وطالبة يؤدون امتحانات الثانوية العامة في 17 لجنة بمختلف مدارس بورسعيد، وجرى تجهيزها وإعدادها لاستقبال الطلاب.