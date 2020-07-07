القائمة الكاملة لأبطال فيلم "كيرة والجن".. واستئناف التصوير خلال أيام

قررت شركة "سينرجى فيلمز"، استئناف تصوير فيلم "كيرة والجن "عن رواية 1919" للمؤلف أحمد مراد، خلال شهر يوليو الجاري، حيث كان فريق العمل بقيادة المخرج مروان حامد قد صور عدة مشاهد من الفيلم قبل جائحة كورونا، لتقرر الشركة عودة استئناف التصوير مرة أخرى.

ويجسد النجم كريم عبد العزيز شخصية "كيرة" خلال الأحداث، كما يجسد النجم أحمد عز شخصية "الجن"، كما تجسد النجمة هند صبرى شخصية "دولت فهمي" .

وانضم للعمل كل من، سيد رجب، أحمد مالك، على قاسم، هدى المفتي، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول، تامرنبيل، ومجموعة من ضيوف الشرف سيتم الاعلان عنهم تباعًا، فضلًا عن مشاركة بعض الممثلين الأجانب، ومن المتوقع أن تعلن عنهم الشركة خلال الفترة المقبلة.

الفيلم يرصد حقبة مهمة فى تاريخ مصر أثناء ثورة 19، إذ يتناول العمل واقع المجتمع المصرى فى فترة الاحتلال الإنجليزى إبان ثورة 1919، ويكشف العمل عن قصص حقيقية لمجموعة من أبطال المقاومة المصرية ضد الاحتلال الانجليزي وقت ثورة 1919 حتى عام 1924، وذلك من خلال أبطال منسيون خاضوا معارك وتضحيات جريئة من أجل الاستقلال، بالاضاقة إلى أن الفيلم يكشف عن فترة زمنية مهمة في تاريخ مصر، لتكشف للأجيال الصغيرة مدى حب المصريين لبلدهم وأرضهم، من خلال نضال وتضحيات المصريين منذ 100 عام بشكل مشرف وحقيقى.