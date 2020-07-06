الجيش الليبي: تصريح وزير الدفاع التركي حول عدم خروجهم من بلادنا "جنون"

قال اللواء خالد المحجوب، رئيس إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، إن زيارة وزير الدفاع التركي لليبيا أمر عجيب وتصرف غير ممنطق وقوبل بسخرية كبيرة ويمثل خرقاً للقانون الدولي ويعد تصرفًا خارقًا للبند السابع من ميثاق الأمم المتحدة، موضحًا أن زيارة هذا الوزير للأراضي الليبية في هذا التوقيت يعد إعلانا صريحا بالاحتلال لليبيا والغزو.

وسخر "المحجوب"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "القاهرة الآن"، مع الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة "العربية الحدث": "أي جنون يدفع وزير دفاع دولة أن يصرح ويقول جئنا لنبقى في ليبيا للأبد؟ ما حدث يعني أنه لا يوجد طرفين في الأزمة الليبية بل هو طرف واحد مواجه لنا وهو الجانب التركي الذي يتحدث ويملي ويقول وهذا أمر بات لا يصدقه عقل".

وتابع: "لا يمكن أن نقبل كجيش وطني هذا المنطق الذي تحاول تركيا فرضة ولن تقبله الدول العربية ولا دول المنطقة بوجه عام لأنها لن تقبل بأن تقضم تركيا دولة مثل ليبيا لها وضعها وموقعها الحساس بالنسبة للمنطقة وإفريقيا والاتحاد الأوروبي".