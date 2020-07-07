حلمي النمنم: الإخوان يريدون مصر بلا جيش وموقفهم يتوافق مع إسرائيل

قال الدكتور حلمي النمنم، وزير الثقافة السابق، إن هدف الإرهاب وما يفعله أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، هو أن تكون مصر بلا جيش حتى لا تكون دولة حقيقية، حيث أن تلك الأفكار تتوافق مع أفكار الإسرائيليين.

وأضاف "النمنم"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "صالة التحرير"، والذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع على فضائية "صدى البلد"، أن مسلسل الاختيار وثق لحظات غاية في الأهمية، حيث كان للشؤون المعنوية بالقوات المسلحة دور كبير في ظهور العمل بتلك الصورة، وقدم لهم الشكر، موضحا أن الشهيد أحمد منسي قدم روحه لمصر للحفاظ عليها والزود عن أبنائها.

وقدم وزير الثقافة السابق، التحية والشكر لروح الشهيد البطل العقيد أحمد منسي وزملائه من كمين "البرث" في ذكراه الثالثة التي تحل اليوم.