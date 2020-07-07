من المنزل.. خطوات إصدار بطاقة فصل اجتماعي للزواج من موقع "دعم مصر"

منذ انتشار جائحة كورونا في مصر والعالم، اتجهت الأنظار نحو الخدمات الإلكترونية، التي توفر الوقت والمجهود، وتساعد في إنهاء المصالح في وقت قياسي، ما دفع عدد من الوزرات والهيئات الحكومية، إلى تفعيل تلك المنظومة، وعلى رأسها موقع دعم مصر، التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية.

ويقدم موقع "دعم مصر"، 4 خدمات إلكترونية جديدة، بدء العمل بها من 1 يوليو الجاري، بالإضافة إلى 3 خدمات سابقة، ليصبح مجموع الخدمات التي يمكن الحصول عليها، من الموقع 7 خدمات، لكن مع الانتباه، أن إدخال أي معلومات مغلوطة أو مستندات غير صحيحة، يعرضك لإلغاء البطاقة أو وقفها نهائيًا.

وتستعرض "الوطن"، في التقرير التالي، إصدار بطاقة فصل اجتماعي للزواج من موقع "دعم مصر"

خدمة اصدار بطاقة فصل اجتماعي للزواج

يقوم المستخدم باختيار خدمات تموينة للمواطنين.

منها اختيار إصدار جديدة فصل اجتماعي.

الموافقة على إقرار البيانات.

إدخال الرقم القومي للزوج

الإجابة على الأسئلة المطلوبة مثل رقم بطاقة التموين المسجل عليها الزوجة والرقم القومي للزوجة وإرفاق شهادة الزواج وكل البيانات التي تثبت أسباب الفصل الاجتماعي.

ثم تظهر رسالة تأكيد.

يتم إرسال كود عبر رقم الهاتف المسجل على البطاقة.

ثم تأكيد عملية الفصل الاجتماعي.