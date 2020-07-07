"الغرف التجارية".. شعبة الفراشة تطالب بمهلة 6 أشهر لتسديد الضرائب والتأمينات

قال محمد فوزى، رئيس شعبة الفراشة بغرفة القاهرة، إن مجلس إدارة الشعبة سيتقدم بمذكرة إلى رئيس الاتحاد للمطالبة بتخفيف الأعباء الضريبية والتأمينية على القطاع الذى يضم 5 ملايين عامل على مستوى الجمهورية وإعطائهم مهلة لسداد الضرائب والتأمينات تتراوح ما بين 3 و6 شهور، نظراً للتوقف التام خلال فترة الحظر.

وقال رئيس الشعبة لـ«الوطن» إن مهنة الفراشة تأثرت بنسبة 100% جرّاء جائحة كورونا منذ شهر يناير وإلغاء التجمعات، مما أدى إلى إغلاق 50% من المحال لعدم قدرتها على مواجهة الأعباء.

واستبعد «فوزى» أن تلجأ محال الفراشة إلى أنشطة أخرى، على غرار بعض المقاهى والكافيهات، كبيع الخضر والفاكهة.

وأشار إلى أن انتخابات مجلس الشيوخ القادمة ستنعش أعمال الفراشة شريطة التصاريح بالعمل مع أخذ الإجراءات الاحترازية، ولكنه توقع أن تكون الانتعاشة فى حدود 10%، فيما نفى حدوث أى انتعاشة فى موسم عيد الأضحى، ووصفها بالمحدودة إن وُجدت نتيجة تراجع القوة الشرائية وتخفيض الطلب على الذبائح من جانب الجزارين والمواطنين.

ولفت إلى أنه ينتظر قرار مجلس الوزراء بإنهاء حظر التجمعات تجنباً لمزيد من الخسائر، ورصد رئيس الشعبة عدداً من القرارات التى أثرت على مهنة الفراشة، منها قرار وزارة الأوقاف الخاص بإلغاء إقامة موائد الرحمن الذى أدى إلى التوقف التام لمحلات الفراشة، حيث تسبّب هذا القرار بإلغاء كافة التعاقدات مع محال الفراشة.