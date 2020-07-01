الغرف التجارية يبدأ برامج المزاولة عبر الإنترنت للمستوردين والمصدرين

بدأ الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي رئيس غرفة القاهرة في تنفيذ برامج حصول المستوردين والمصدرين علي شهادة المزاولة عبر الإنترنت "نظام التعليم عن بعد (E-Learning) لجميع برامج مزاولة التصدير والاستيراد"، بغرف المحافظات المختلفة.

يأتي ذلك في ظل الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للحماية من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، ورغبة اتحاد الغرف التجارية في تقديم جميع الخدمات لمنتسبيه، وتأتي هذه الدورات مماثلة تمامًا للدورات التدريبية العادية التي تتطلب الحضور على مستوى (المحاضرات ـ الاختبارات ـ التقييم ـ الشهادات).

وتبدأ الثلاثاء المقبل غرفة القاهرة التجارية في تنفيذ برنامج حصول المستوردين علي شهادة مزاولة التصدير عبر الإنترنت، ويليها تنظيم برامج حصول المستوردين علي شهادة مزاولة الاستيراد.

وقال المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة إن الاتجاه لمثل هذه الدورات عبر الإنترنت يأتي للحفاظ على النجاحات التي تحققت خلال الفترات الماضية، وتماشيًا مع خطة الدولة للتحول الرقمي والتوسع والانتشار في تقديم العديد من البرامج التدريبية المتخصصة، والإسراع في تقديم الخدمات التدريبية لمنتسبي الغرف فى ظل الأوضاع الراهنة، وتقليل الوقت المستغرق في التدريب، والتركيز على اكتساب الخبرات المطلوبة خلال التدريب عن بُعد، وإتاحة الفرصة للمتدربين من مختلف المحافظات ذات الأعداد القليلة للاشتراك والاستفادة من تلك البرامج ؛ حيث يفتح التدريب عن بُعد الطريق أمام المتدربين لاكتساب المعرفة بصرف النظر عن موقعهم الجغرافي واعطاء فرصة أكبر في التواصل مع المدربين ؛ حيث يوفر التدريب عن بُعد فرصة للتواصل مع المدرب 24 ساعة لمدة 7 أيام لوجود العديد من الوسائل التقنية التي تسهل ذلك ، فضلاً عن التسجيل الآلي للمحاضرات وإمكانية استرجاعها اكثر من مرة، حيث وفر نظام التدريب عن بُعد تسجيل المحاضرات بشكل آلي يمكن للمتدرب استرجاعها مرة أخرى وحضورها عدد لا نهائي من المرات.

وأشار رئيس اتحاد الغرف التجارية إلى أنه يتم الاعتماد على تكنولوجيا المعلومات في التواصل بين المدرب والمتدربين والطاقم الإداري بهدف كسر الحدود الجغرافية والزمنية التي تعيق عمليات التدريب، باستخدام آليات الاتصال الحديثة (أجهزة الحاسب وشبكاته ووسائطه المتعددة من صوت وصورة، ورسومات، وآليات بحث، ومكتبات إلكترونية وكذلك بوابات الإنترنت) بهدف توصيل المعلومات للمتدربين بأقصر وقت وأقل جهد وأكبر فائدة.

وتقوم الغرفة التجارية بالتنسيق مع الاتحاد العام بإخطار منتسبيها الراغبون في الحصول على الدورات التدريبية بإمكانية الحصول على تلك الدورات بنظام الـ Online، وحصر الأعداد الراغبة فى ذلك و يتم الاعلان عن الدورات التدريبية ومواعيد وآليات تنفيذها على المواقع الإلكترونية للغرف التجارية وموقع الاتحاد العام .

وتأتي هذه البرامج التدريبية بعد موافقة وزارة التجارة والصناعة على قيام الاتحاد العام للغرف التجارية بتنفيذ دورات تدريبية للمُصدرين بالغرف التجارية ومنح شهادة التصدير وفقًا لأحكام المادتين 53 و55 من لائحة القواعد المنفذه لأحكام قانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 الصادر بالقرار الوزاري رقم 770 لسنة 2005، على أن يتم الالتزام بالضوابط المقررة في هذا الشأن، ويتم إعداد وتنفيذ الدورات التدريبية بنفس النظام المتبع في دورات المستوردين.