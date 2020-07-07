رغم ثبات سعره عالميا.. تعافي الجنيه السبب في انخفاض أسعار الذهب اليوم

شهدت أسعار الذهب، انخفاض على المستوى المحلي، على الرغم من ثباته عالميًا، بسبب تخوف المستثمرين ورجال الأعمال، من احتمالية وقوع أزمات اقتصادية قادمة، ولجوئهم إلى المعدن الأصفر، باعتباره ملاذا آمنا.

وفسر إيهاب واصف نائب رئيس شعبة الذهب والمشغولات الذهبية، والمجوهرات بالغرفة التجارية بالقاهرة، فإن انخفاض سعر الذهب محليًا على الرغم من ثباته عالميًا، يرجع إلى ارتفاع سعر صرف الجنيه أمام الدولار في البنوك المصرية، ما خفف من حدة ارتفاع أسعار الذهب.

وترصد "الوطن"، في ضوء ما تقدمه من خدمات يومية ومتنوعة للمتابعين والقراء، متوسط سعر أعيرة الذهب خلال نهاية تعاملات اليوم كالتالي:

أسعار الذهب

تراوح سعر جرام الذهب عيار 24 بين 906 و909 جنيهات، فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 21 بين 793 و795 جنيهًا، بينما جاء سعر جرام الذهب عيار 18 بين 680 و681 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب، خلال نهاية اليوم، إلى 6 آلاف و360 جنيها.