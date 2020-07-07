التنمية المحلية: استثناء بعض الجهات من قرار وقف البناء

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، إن قرار وقف البناء جاء في محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية، وفيما عدا ذلك فهو متاح، ويستثنى من ذلك شركات التطوير العقاري والقطاع الخاص والمشروعات القومية للدولة.

وأضاف "قاسم"، خلال استضافته ببرنامج" الحياة اليوم"، والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية "الحياة"، أن هناك آلية للعمل من قبل نواب المحافظين لفحص كافة الطلبات الخاصة من المقاولين لمراجعة الاشتراطات البنائية قبل البدء في البناء، وجاء قرار التوقيف للتأكد من صحة البناء، مع وجود جراجات بأسفل العقارات، موضحًا أن الوزارة تسعى إلى إعادة النسق الحضاري مرة أخرى إلى الدولة المصرية، قائلًا: "كل اللي قاموا بالبناء خلال الـ15 سنة اللي فاتوا ومخدوش بالقرارات دي هيتحاسبوا".

وأكد أن هناك الكثير من المقاولين الذين جرى تحويلهم إلى النيابة العسكرية جراء عدم مثولهم لقرارات الدولة، ومنهم من يريد التصالح مع دفع الرسوم الخاصة بالدولة المصرية، قائلًا: "أول ما بيدفع فلوس التصالح بيخرج وبتسقط كل القضايا المرصودة عليه، وللمخالفين.. أنت خالفت ادفع".

وتابع: "يجب طلاء المباني اللي هي على المحارة، وكل المدن الرئيسة في محافظات الدولة المصرية، وبنرجع النسق الحضاري تاني لمصر الحديثة".