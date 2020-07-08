أسعار الخضروات اليوم الأربعاء 8-7-2020 في مصر

تستعرض "الوطن"، متوسط أسعار الخضروات خلال تعاملات اليوم الأربعاء 8 يوليو، في السوق المصرية، وجاءت أسعار الخضروات كالتالي:

الباذنجان

وصل سعر كيلو جرام الباذنجان البلدي والرومي بين 1.5 إلى 3 جنيهات.

البطاطس

وصل سعر كيلوجرام البطاطس إلى 3 جنيهات.

البصل

بلغ سعر البصل 3 جنيهات للكيلوجرام.

الكوسة

وصل سعر الكيلوجرام من الكوسة إلى 5 جنيهات.

الليمون البلدي

وصل سعر كيلوجرام الليمون البلدي إلى 28 جنيهًا.

الخيار

بلغ سعر كيلوجرام الخيار 3.5 جنيه.

الثوم

تراوح متوسط سعر كيلوجرام الثوم بين 15 إلى 25 جنيها.

البامية

بلغ سعر كيلوجرام البامية الخضراء 13 جنيهًا.

الطماطم

تراوح سعر كيلو الطماطم بين 1.5 إلى 4 جنيهات.

الفاصوليا

تراوح سعر الكيلو جرام من الفاصوليا بين 5 : 7 جنيهات.

ورق العنب

بلغ سعر كيلوجرام ورق العنب 20 جنيهًا.

الفلفل الألوان

جاء سعر كيلوجرام الفلفل الألوان بـ8 جنيهات.

الفلفل

وصل سعر كيلوجرام الفلفل الرومي إلى 6 جنيهات.

الملوخية

وصل سعر كيلو جرام ملوخية إلى 3 جنيهات.