الجفري يعتذر لمتابعه بسبب التعليقات غير اللائقة: الحساب تعرض لاختراق

اعتذر الداعية الإسلامي الحبيب علي الجفري، عن وجود تعليقات لا تتوافق مع المتابعين خلال الساعات القليلة الماضية، على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مؤكدًا أن حسابة قد تعرض للاختراق.

وقالت الصفحة الرسمية للداعية الإسلامي: "نود الإشارة لوجود اختراق في أحد حسابات مديري الصفحة وقد تم حلها تقنيا، و تعتذر إدارة الصفحة عن التعليقات التي لا تتوافق مع ذائقة المتابعين ومحتوى الحبيب علي الجفري.. الإدارة".

وكانت حالة من الجدل أثيرت على مواقع التواصل الاجتماعي بعد رد الجفري، خلال تعليق على أحد المتابعين، والذى طلب منه الدعاء، وجاء رد الحساب الرسمى للداعية بطريقة ساخرة.

وطلب أحد المتابعين للشيخ أن يدعو له، قائلا: "ما تدعلنا يا شيخنا أصابني الحزن والهم"، وكان الرد: "ياض استرجل".