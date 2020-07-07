وفاة معلم بعد سقوطه أسفل عجلات القطار أثناء ذهابة لامتحانات

تلقت غرفة العمليات الرئيسية لنقابة المعلمين تقريرا من فرعية المعلمين بأسيوط يفيد وفاه المعلم أحمد كمال محمد ابراهيم شهيد الواجب ، الذى يعمل أخصائى اجتماعى بمدرسة النصر الثانوية المشتركة بصنبو التابعة لادارة ديروط التعليمية بأسيوط ،ومنتدب لأعمال الثانوية العامة مسئولا لأمن لجنة مدرسة السادات بملوى فى المنيا متأثرا باصابته أثناء ركوبه القطار صباح اليوم من ديروط الي ملوي سقط بين القطار ورصيف المحطة مما أدي الي قطع احدي قدميه ، وتدهورت حالته الصحية ، حتى فاضت روحه إلى المولى عز وجل متأثرا بالإصابة البالغة التى تعرض لها.

ومنذ الساعات الأولى صباح اليوم وجه خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب رئيس النقابة الفرعية بأسيوط وأعضاء الفرعية بالتوجه فورا للمستشفى وتقديم كل الدعم لأسرة المعلم ، وهو ماحدث بالفعل ، وتابعت غرفة العمليات الرئيسية لنقابة المعلمين الحالة الصحية للمعلم منذ إصابته فى صباح اليوم ، وتم نقله الي مستشفي ديروط العام ثم تم تحويله الي مستشفي جامعة أسيوط بسبب سوء إصابته، فى محاوله لإجراء عملية جراحية عاجلة لإنقاذ حياته.

وقامت النقابة الفرعية للمعلمين بأسيوط بالتواصل بمحطة السكة الحديد بديروط ومستشفي ديروط العام ونيابة ديروط للحصول علي محضر الحادث، لسرعة صرف جميع المستحقات المالية لأسرة المعلم شهيد الواجب.

ونعى خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب المعلم شهيد الواجب وقدم خالص العزاء لأسرة الفقيد فى مصابهم الأليم.