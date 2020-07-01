الصحة ترد على نقيب المعلمين بخطوات حماية المنتدبين لامتحانات الثانوية

ردت وزارة الصحة، على الخطاب الرسمى الذى أرسله خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، بشأن مطالبته وزارة الصحة، بضمان سلامة المعلمين المشاركين في امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية، من فيروس كورونا المستجد، وخطوات التعامل مع أى حاله اشتباه بالفيروس.

وجاء خطاب وزارة الصحة فى بدايته، بتوجيه التحية والتقدير لنقيب المعلمين، والإشارة إلى خطاب النقيب، بطلب تحديد نظام يتم اتباعه للمعلمين المشاركين في أعمال الإشراف على الامتحانات، عند الاشتباه بالإصابة بأعراض فيروس كورونا المستجد (covid-19) .

وقدمت الوزارة فى خطابها، الإجراءات التى اتخذتها من خلال الهيئة العامة للتأمين الصحي، أفادت بأنه:

- يوجد مسئول صحة مدرسية بكل مدرسة من المدارس التى يوجد بها لجان لامتحانات الثانوية العامة، ويتم قياس درجة الحرارة لجميع المعلمين المشاركين فى الإشراف على سير الامتحانات يوميا، قبل الدخول إلى لجنة الامتحان.

- في حالة اشتباه إصابة أي من المعلمين المشرفين على سير أعمال لجان الامتحانات أو في حالة إبلاغ المعلم عن مخالطته لأحد المرضى المؤكد إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، فإنه يتم إبلاغ رئيس اللجنة، ويتم على الفور استبعاد المعلم من الاشراف على اللجان، وتوجيهه إلى أقرب مستشفى تابع لوزارة الصحة والسكان، لعمل الكشف الطبي والفحوصات اللازمة.

-في حالة معاناة أحد المعلمين من أعراض تنفسية متوسطة أو شديدة، فإنه يتم تقييم الحالة بواسطة مسؤول الصحة المتواجد بمقر اللجنة، ويتم إستدعاء الإسعاف لنقل المريض إلى أقرب مستشفى تابع لوازرة الصحة والسكان.

وكان نقيب المعلمين، أعلن فى وقت سابق منح المعلم المصاب بمرض كورونا، وتم حجزه في أي مستشفى تابع لوزارة الصحة، أو أي مكان خصصته له وزارة الصحة، مبلغ 10 آلاف جنيه له ولأسرته، على أن يقدم الأوراق الرسمية الدالة على ذلك.

كما أعلن النقيب، منح أسرة المتوفى إلى رحمة الله من المعلمين بإحدى مستشفيات العزل بسبب الوباء اللعين، 20 ألف جنيه.