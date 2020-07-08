اللجنة العلمية لمكافحة كورونا: انخفاض الإصابات يؤكد التغلب على الذروة

قالت الدكتورة جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة جائحة كورونا بوزارة الصحة، إنه يتم إنتاج تحليل استقصائي عن كافة الحالات التي تتوفى جراء إصابتها بفيروس كورونا بواسطة لجنة الوفيات المتواجدة بوزارة الصحة المصرية ومقارنتها بالنتائج العالمية.

وأضافت نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة جائحة كورونا بوزارة الصحة، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج "كل يوم"، والذي يقدمه الإعلامي خالد أبوبكر، والمذاع على فضائية "ON E"، أن الانخفاض الملحوظ في أعداد مصابي فيروس كورونا يؤكد التغلب على فترة الذروة التي مرت بها مصر، موضحة أن أعداد المصابين، أمس كانت مبشرة، وفي حال استمر الرقم في الهبوط فيؤكد ذلك التغلب على الذروة نهائيا وننتظر انتهاء الموجه الحالية.

وأكدت الدكتورة جيهان أن كافة الظواهر العامة تؤكد انخفاض أعداد الإصابات خلال الأيام المقبلة مع الالتزام بالمحاذير التي وضعتها الوزارة لعدم تفشي الفيروس بين المواطنين، مشيرة إلى أن معدلات الحالات الحرجة انخفضت وأغلب الحالات المتواجدة هي حالات بسيطة ومتوسطة، وأغلب الحالات يمكن معالجتها حاليا بالمنزل وتستجيب للعلاج بشكل كبير: "ده منعكس على المستشفيات ووجود أماكن فاضية فيها خاصة بالرعاية الحرجة".

وتابعت: "لما عملنا إحصائيات وجدنا مفيش فرق بين الدول اللي فتحت مع انتشار فيروس كروونا فيها والدول الأخرى التي أغلقت اقتصادها خوفا من تفشي الفيروس بين مواطنيها".