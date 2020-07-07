تركيا تخطط لنشر منظومة جوية في "الوطية".. والجيش الليبي يتعهد بتدميرها

أكدت وسائل إعلام تركية أن الجيش التركى يُعدّ لنشر منظومة دفاع جديدة فى قاعدة الوطية الجوية شمال غرب ليبيا، بعد التدمير الذى طال المنظومة السابقة إثر قصف القاعدة منذ أيام، وفق ما نقلت قناة «العربية» اليوم.

وعلق مصدر بالجيش الوطنى الليبى على تلك الأنباء قائلاً: «فلتنشر تركيا ما تشاء، الجيش الليبى لن يتراجع فى حربه المصيرية، وقد رأوا الطيران المجهول -كما وصفوه- ماذا فعل بالمنظومة التى نُشرت فى الوطية».

وأضاف المصدر لـ«الوطن»: «طيران الجيش الليبى ينتظرهم، نحن انسحبنا من قبل من الوطية فى إطار تكتيكى، ولم ننسحب من حربنا مع الإرهاب، لأنها معركة الشعب الليبى، والجيش لن يخذل شعبه». وقال المصدر العسكرى، طالباً عدم ذكر اسمه: «كان ضرب الوطية درساً قاسياً لتركيا وميليشياتها الإرهابية، ولتعلم أن خطنا الأحمر هو كل ليبيا».

وفى سوريا، دعا مجلس شيوخ ووجهاء العشائر والقبائل السورية كافة مكونات الجزيرة السورية للالتحاق بصفوف المقاومة الشعبية لـ«تحرير تراب سوريا المقدس من الدنس الأمريكى والتركى»، وفق بيان رسمى نقلته وسائل إعلام سورية أمس. وشدد المجلس على ضرورة الالتحاق بصفوف الجيش العربى السورى لاستكمال تحرير تراب سوريا وتخليصها من الإرهاب والفوضى.

وفى لبنان، ضبطت الأجهزة الأمنية 9 ملايين دولار أمريكى مع أتراك وسوريين قادمين على متن طائرتين خاصتين، فى وقت يعانى فيه البلد من شح من العملة الصعبة وانهيار العملة الوطنية، وجرى إحالة الواقعة للسلطات القضائية للتحقيق.

وحذر أيتون تشيراى، النائب التركى المعارض بحزب «الخير»، ورئيس لجنة سياسات الأمن الوطنى به، من خطورة نشر تركيا خريطة مقسمة للعراق، وأشار إلى أن ذلك من شأنه أن يعطى شرعية لجهات رسمية فى دول أخرى لنشر خرائط مماثلة لتركيا ذاتها.