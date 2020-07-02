"المسلماني": الجيش التركي لا يجرؤ على التحرك في ليبيا إلا بغطاء غربي

تحدث الكاتب والمفكر السياسي أحمد المسلماني، عن دور تركيا في الملف الليبي، قائلا إنه لا يمكن للجيش التركي أن يجرؤ على أخذ تلك المسافة بالبحر المتوسط وإرسال مرتزقة عددهم ضعف جيش قطر إلا بغطاء غربي.

وأضاف "المسلماني" خلال لقاء ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على شاشة قناة "dmc"، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، أن زعيم الإسلام السياسي في تركيا كان نجم الدين أربكان، وكان سياسيا مخضرما حيث دخل في السجون وخرج منها، وفي النهاية وصل للسلطة، وكان أحد الوجوه الجديدة أردوغان، وعند المقارنة بينهما نجد فارق كبير جدا رغم أن "أرباكان" هو زعيم الحركة الإسلامية أو الإخوانية في تركيا.

وأوضح أن "أرباكان" جاء للقاهرة والتقى الرئيس الأسبق حسني مبارك وكان يصر على وجود تفاهم مصري تركي، وكان وزير خارجية مصر آنذاك عمرو موسى، وعندما كان يزور تركيا يتم استقباله بحفاوة كبيرة، مؤكدا أن العلاقات المصرية التركية حتى في عهد الحكومة الإسلامية كانت ممتازة.