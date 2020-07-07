صندوق النقد الدولي: الإصلاح الاقتصادي ساعد مصر في مواجهة كورونا

قالت رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، أوما راماكريشنان، إن النمو الاقتصادي الذي حدث في مصر خاصةً خلال هذا العام، ساعدها على التغلب على أزمة كورونا بشكل جيد، ووصل معدل النمو في هذه الأزمة إلى 2%، وفيما يتعلق بالآثار الشاملة وفي الربعين الثالث والرابع من العام حدث نمو اقتصادي، متوقعًا أن يزداد النمو الاقتصادي 2% خلال العام المالي الجاري.

وأضافت خلال مداخلة عبر "سكايب"، مع الإعلامي رامي رضوان مقدم برنامج "مساء DMC"، عبر شاشة "DMC": "نستطيع أن نفرق بين الاقتصاد المصري قبل عام 2016 وما تشهده الآن، ومعدل التضخم كان مرتفعًا واتخذت مصر إجراءات اقتصادية من أجل إعادة التوازن وترسيخ الاستقرار الاقتصادي، ما ساعد على الحفاظ على الموازنة العامة للدولة، وزيادة الاحتياطي، ما أدى إلى نوع من الاستقرار في الدولة".

وتابعت، أنه تم تقليل عمليات الدعم، وكل هذه الإجراءات الصعبة ساعدت مصر على الوصول إلى القوة في مواجهة كورونا وتخفيف آثارها، وكل هذه التغييرات والإصلاحات الاقتصادية جعلها بموضع قوة في مواجهة الجائحة العالمية.