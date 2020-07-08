صندوق النقد الدولي: مصر تستطيع خفض الدين العام بعد جائحة كورونا

قالت رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في مصر أوما راماكريشنان، إن الاقتصاد المصري الآن أصبح في موقع متميز، وبالنسبة للقرضين اللذين طلبتهما مصر من الصندوق لمواجهة جائحة كورونا، فإن الأول هو دعم طارئ سريع وهو أيضًا يتعلق ببرنامج سريع، وقيمته 2.77 مليار دولار لمواجهة الجائحة وتداعياتها، وهذا البرنامج غير مشروط.

وأضافت خلال مداخلة عبر "سكايب"، مع الإعلامي رامي رضوان مقدم برنامج "مساء DMC"، عبر شاشة "DMC": "أما الطلب الثاني وهو حتى عام 2026 ربما يشهد مراجعة أولى في ديسمبر ومراجعة ثانية في يونيو، وقد يتم الإفراج على دفعتين بعد عملية المراجعة للحفاظ على النمو الاقتصادي".

وأردفت: "إصلاح القطاع العام والشفافية ووجود التنافسية في مجال الأعمال والقطاع الخاص مكنت الحكومة المصرية من أن تلعب دورًا كبيرًا في تحقيق النمو لصالح الاقتصاد المصري، ومصر أصبحت الآن في مرحلة نمو اقتصادي وموقع متميز".

وواصلت: "في سنة 2016، كان من ضمن برنامج الإصلاح هو مواجهة مستوى الدخول والوصول إلى قيمة مرتفعة لإجمالي الدخل القومي وبالتالي الحد من عملية التضخم، والإصلاحات ساعدت على الحد من الدين بشكل كبير".

وشددت، على أن مصر ليست الدولة الوحيدة التي تتوقع زيادة الدين العام في ظل أزمة كورونا، وبعد الأزمة ستستعيد عافيتها وتستطيع خفض الدين العام والحفاظ على عملية استقرار اقتصادي، وفيما يتعلق بعملية الدعم، ربما يحدث انخفاض كثير للدين العام المصري.

وأردفت: "مصر أظهرت قدرة على الوصول إلى أسواق عالمية، وبالتالي فإن قدرتها كانت من نتائج عملية الإصلاح، وبمجرد زوال الأزمة تستطيع أن تقلل من أزمة الدين العام".