"المصل واللقاح": تحور فيروس كورونا وراء ضعف قوته وانتشاره

أشاد الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، بوعي المواطنين تجاه فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذكر أن التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات في الفترة الأخيرة ساهم في ضعف قدرة الفيروس على الانتشار والتقليل من حدته، موضحًا أن تحور كورونا في الفترة الأخيرة جعله أقل قوة وانتشارًا.

وشدد "الحداد"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الآن"، الذي يُعرض على شاشة "Extra news"، على ضرورة الاستمرار في الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية وارتداء الكمامات والالتزام بالتباعد الاجتماعي، حتى الوصول لعلاج أو لقاح ضد كورونا، موضحًا في الوقت ذاته أن الفيروس كلما انتقل من شخص لآخر فقد جزء من محتواه الجيني، وبالتالي يؤدي ذلك لضعفه.

وأوضح رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، أن معظم الحالات المصابة بالفيروس المستجد في الفترة الأخيرة بسيطة وتتعافى بالعلاج المنزلي، مؤكدًا في الوقت ذاته أنه لا يوجد أدلة علمية تؤكد إمكانية حدوث موجة أخرى من كورونا في المستقبل، كونه فيروس مستجد.