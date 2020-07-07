فض سوق الباجور لمنع تفشي فيروس كورونا

شنت الوحدة المحلية بمركز ومدينة الباجور، حملة مكبرة بالتنسيق مع شرطة المرافق لإزالة الإشغالات وفض الأسواق بنطاق، ومتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بالمقاهي والكافتيريات.

وأسفرت الحملة عن تحرير 15 محضر إشغال طريق، و75 حالة ضبط، وتنفيذ 157 حالة إزالة فورية، إضافة إلى رفع كافة الإشغالات بميدان الباجور وشارع السوق، وفض سوق الباجور، ومنع وجود أي تجمعات.

وتابعت الحملة تنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لمجابهة فيروس كورونا، من خلال المرور علي المقاهي والكافتيريات بالشارع الجديد، والتأكيد على أصحابها بضرورة الالتزام وتطبيق كافة التعليمات ومنع تداول الشيشة، حفاظًا علي صحة وسلامة المواطنين.