السيطرة على حريق نشب بشقة في الدقهلية بسبب تسريب غاز

تمكنت قوات الإطفاء بالدقهلية من السيطرة على حريق شب في شقة بقرية كفر الصلاحات دائرة مركز بني عبيد نتيجة تسريب غاز.

تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بني عبيد، بنشوب حريق في شقة بقرية كفر الصلاحات.

هرعت سيارتا إطفاء وإسعاف إلى موقع الحريق، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران وإطفائها.

وتبين أن الحريق شب في شقة "أحمد ع. م"، نتيجة تسريب غاز من خرطوم أنبوبة البوتاجاز، وتسبب الحريق في حرق محتويات غرفة النوم.

وحُرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.