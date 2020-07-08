تصل إلى 250 ألف جنيه.. خطوات إجراءات التصالح في مخالفات البناء

اجتمع مجلس الوزراء، أمس، لتحديد قيمة جدية التصالح في مخالفات البناء للمتقدمين، وخلال الاجتماع تم الإعلان عن القيمة الجديدة ومواعيد تقديمها والإجراات المتبعة للتصالح.

وتستعرض "الوطن" خلال التقرير التالي، قيمة الرسوم وإجراءات التصالح في مخالفات البناء.

قيمة التصالح في مخالفات البناء

يتم سداد جدية التصالح على مخالفة الرسوم المعمارية 5 آلاف جنيه في القرى، و20 ألف جنيه في المدن.

مخالفة الردود في القرى بـ10 آلاف، وفي المدن بـ40 ألف.

مخالفة الزيادة في سطح غرف السطح في القرى بـ12 ألف جنيه، وفي المدن 50 ألف جنيه.

مخالفة بناء دور السطح بقيمة 80 ألف جنيه للمدن، و20 ألف جنيه للقرى

مخالفة تحويل البدروم لنشاط غير مرخص في القرى بـ30 ألف وفي المدن بـ120 ألف.

مخالفة بناء بدون ترخيص في القرى بـ40 ألف وفي المدن بـ 160 ألف جنيه.

250 ألف جنيه مبلغ جدية التصالح في البناء المخالف بدون ترخيص بعواصم المحافظات والمدن الجديدة.

تم تحديد يوم 15 يوليو الجاري لبدء سداد مبلغ جدية التصالح على مخالفات البناء.

30 سبتمبر آخر موعد لتقديم طلبات التصالح الجديدة

يتم خصم قيمة جدية التصالح من قيمة غرامات المخالفة عقب إعلانها.

خطوات إجراءات التصالح في مخالفات البناء

يتم تشيكل لجنة فنية بكل جهة إدارية مختصة.

يصدر قرار تشكيل اللجنة من المحافظ أو رئيس الهيئة المختص، على أن يكون رئيس اللجنة مهندس استشاري متخصص فى الهندسة الإنشائية، أعضاء اللجنة اثنين على الأقل من المهندسين المعتمدين من نقابة المهندسين أحدهما متخصص فى الهندسة المدنية والآخر فى الهندسة المعمارية، وممثل عن وزارة الداخلية.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد ومعايير اختيار رئيس وأعضاء اللجنة.

سداد رسم فحص يدفع نقدًا بما لا يتجاوز خمسة آلاف جنيه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم.

يقدم طلب التصالح وتقنين الأوضاع خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية المعدلة.

إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به.

وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه.

إنشاء سجلات خاصة تقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التي تتخذ في شأنها.

تُجري اللجنة معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة.

على طالب التصالح تقديم تقرير هندسي من أحد المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة.

يعتبر التقرير الهندسي المشار إليه محررًا رسميًا في نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات.

اللجنة تنتهي من أعمالها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفيًا المستندات المطلوبة.

يجوز أداء قيمة التصالح وتقنين الأوضاع على ثلاثة أقساط سنويا بدون فوائد على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

خصم ما سبق سداده من غرامات في أحكام قضائية خاصة بالمبنى وسددت من ذوي الشأن.

يجوز لمن رُفض طلبه بالتصالح التظلم من قيمة قرار الرفض خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره به.