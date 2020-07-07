نادر سعد: تلقينا 325 ألف طلب للتصالح في مخالفات البناء

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن قانون التصالح مع مخالفات البناء غرضه التسهيل على الناس، منعًا للإزالة، مشيرًا إلى أن هناك حالات لا يجوز فيها التصالح.

وأضاف "سعد" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسؤوليتي"، عبر شاشة "صدى البلد"، أن معظم الحالات تقبل التصالح وتلقينا 325 ألف طلب للتصالح وحالات محدودة فقط هي التي لا تقبل التصالح".

وتابع: "بداية من 15 يوليو الجاري سنفتح الباب لسداد مبلغ جدية التصالح، وهو يختلف حسب المخالفة ومكانها سواء ما إذا كانت في الريف أو المدن، ومبلغ مخالفات المدن أكبر، وقد تصل إلى 4 أضعاف نظيرتها في الريف".

وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء: "عندما يجري الحكم في النهاية على سداد مبلغ المخالفة، سيخصم مبلغ جدية التصالح منه، ويكون المبلغ المتبقي مقسطًا على 3 سنوات، وبعد 30 سبتمبر لن تكون هناك فرصة لتقديم طلبات للتصالح".