الوزراء: الإزالة الفورية لمن لم يسدد مبلغ جدية التصالح لمخالفات البناء

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة الوزراء، إن رئيس الوزراء أدلى اليوم بتصريحات بشأن مخالفات البناء، لافتا إلى أنه أكد أن من تقدموا بالفعل للتصالح عددهم وصل 325 ألف طلب تقريبا، ومطلوب منهم خلال الفترة المقبلة أن يعاودوا المرور على الأماكن التي تقدموا بها للطلبات من أجل الاستفسار عن مبلغ جدية التصالح.

وأضاف "سعد" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على شاشة قناة "صدى البلد"، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن المبلغ سيتم تحديده من قبل الجهات المعنية وسيكون المبلغ نسبة من القيمة الإجمالية لمبلغ التصالح.

وأشار إلى أنه من لم يتقدم بسداد مبلغ جدية التصالح الفترة المقبلة والذين لم يتقدموا من الأصل بطلبات للتصالح سيتم تنفيذ قرار الإزالة الفوري لهم، ومن يسدد مبلغ جدية لتصالح سيتم تحديد مهلة لهم لسداد باقي المبلغ وإن لم يسددوا في الفترة المحددة سيتم الإزالة فورا.