"الصحة" تزف بشرى بشأن دواء مصري لعلاج كورونا: التفاصيل يوم الإثنين

أعرب الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية المكافحة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" بوزارة الصحة، عن سعادته بانخفاض أعداد الإصابات بفيروس كورونا، موضحًا في الوقت ذاته أنه لا يمكن الحكم الآن على أن مصر تخطت ذروة الفيروس، رغم مرور أسبوع على انخفاض الإصابات، ويجب أن يكون هناك مرحلة استقرار لمدة أسبوع آخر لتحديد المرحلة التي بها مصر الآن.

وناشد "حسني"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن"، مع الإعلامي سيد علي، الذي يُعرض على شاشة "الحدث اليوم"، الشعب المصري بالحذر الشديد خلال الفترة المقبلة من الفيروس، "نتفاءل أه ولكن بحذر"، مشددًا على ضرورة استكمال السير على الإجراءات الاحترازية من أجل استمرار انخفاض أعداد الإصابات، "لو فقدنا الحذر لحظة سنفقد كل ما وصلنا له".

وعن العلاجات واللقاحات الخاصة بالفيروس، أكد رئيس اللجنة العلمية المكافحة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" بوزارة الصحة، أن هناك دراسات مصرية جيدة جدًا أوشكت على الانتهاء بشأن الأدوية، وسيتم إعلان يوم الاثنين المقبل نتائج هذه الدراسات، وهي دراسات مصرية خالصة، "إن شاء الله نطلع نبشر الناس أن فيه أدوية قريب".

وتابع: " فيه نتائج أولية جيدة على كذا نوع من الأدوية، ولكن اللقاحات ما زالت في طور التطوير، حدة المرض بتقل بس سرعة انتشاره بيزيد، ولكن استجابة المرضى للأدوية تزيد، لازم نستمر على متابعة الإجراءات الاحترازية بطرق إيجابية ونحافظ على الحذر لأقصى درجة".

وواصل: "يوم الاثنين هنقول نتائج جيدة جدا بأفكار مصرية خالصة، وتكون النتائج ظهرت ونقول النتائج في التليفزيون"، مؤكدًا أن مصر أوقفت استخدام هيدروكسي كلوركين في الحالات الشديدة، ولكن ما زالت تستخدمه في علاج الحالات البسيطة والمتوسطة حيث إن نتائجه أكثر من رائعة، فضلًا عن أن هناك تحديثات دائمة في البرتوكول العلاجي لمرضى كورونا سواء من مضادات الالتهابات أو مضادات التجلط.