232 مليون جنيه تكلفة حماية طابا ونويبع من أخطار السيول

قال المهندس أحمد الكومي مدير مشروعات حماية جنوب سيناء، إن تكلفة حماية مدينتي طابا ونويبع من أخطار السيول بلغت 232 مليون جنيه.

وأضاف الكومي أن عملية حماية خليج العقبة تشمل مشروعين الأول حماية الترابين من أخطار السيول بتكلفة 47 مليون جنيه، حماية محطة كهرباء بنويبع حتى منطقة الترابية بهدف حماية محطات الصرف الصحي، المستشفى، إسكان الشباب، وسيتم تطوير العشوائيات بمنطقة الترابين عقب الانتهاء من أعمال الحماية، وقال إن الأعمال عبارة عن بحيرة صناعية سعة 50 ألف متر مكعب وحواجز وأحواض تهدئة، والثاني: حماية طابا من أخطار السيول 185 مليون جنيه وهي المرحلة الثانية ضمن حماية جنوب سيناء من أخطار السيول تبدأ من كمين البدن وحتى وادي المحاسب الأسفل، يوجد 17 واديا هناك تم إضافة أعمال جديدة في وادي طابا لزيادة حماية الميناء البري والمستشفيات وقسم الشركة وهي عبارة عن مجموعة البحيرات والحواجز وأحواض التهدئة، القنوات الصناعية، الهدف من المشروع استكمال حماية القرى السياحية وخط الغاز وأبراج الكهرباء والقرى البدوية والطريق الدولي.