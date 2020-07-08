"حق صباح رجع".. المؤبد لعاطلين اختطفاها واغتصباها

بينما كانت صباح متجهة إلى منزلها صباح الأول من يناير 2019، بصحبة تاجر ملابس، عقب تبضعها من أحد الأسواق، وأثناء سيرهما في منطقة العرب بمحافظة بورسعيد، استوقفتهما سيارة ترجّل منها شخصان، قالا إنّهما ضابطي شرطة، وأجبراهما على استقلال سيارتهما، وبعد مسافة سمحوا التاجر بالنزول من السيارة، ثم انطلقا بصباح إلى مكان بعيد قاصدين خطفها، وما إن ظفرا بها حتى واقعاها كرها عنها، ثم لاذا بالفرار.

تفاصيل كثيرة في القضية التي حملت رقم 404 لسنة 2019 كلي بورسعيد، بداية من مجريات الحادث مرورا بإثبات الاتهام بحق المتهمين عن طريق نقطة سائل منوي في ملابس المجني عليها، وحتى مثولهما أمام المستشار سامي محمود عبدالرحيم، رئيس محكمة جنايات بورسعيد، اليوم، ليلقيا الجزاء الأوفى.

وقالت المجني عليها "صباح" في التحقيقات، إنّها كانت برفقة "علاء" حين استوقفهما المتهمان، مدّعين أنّهما ضابطي شرطة، ثم عاشراها كرها عنها وأحدثا إصابة في وجهها، وسرقا شنطة يدها.

وقال علاء خلال التحقيقات، إنّ المتهمين استوقفاه وخطفا "صباح"، وتمكنت الشرطة من القبض على المتهمين، وأحالتهما للنيابة العامة، التي حبستهما على ذمة التحقيقات.

وشملت أوراق القضية، ملاحظات من النيابة العامة، جاء فيها إصابة المجني عليها بسحج خدشي بالخد الأيسر، وكانت الورقة الأهم في هذه القضية، هو ما جاء بتقرير المعمل السيرولوجي، والذي أثبت العثور على ملوثات منوية على البنطال والملابس الداخلية الخاصة بالمجني عليها.

وأشار التقرير إلى أنّ التلوثات اشتملت على البصمة الوراثية للمتهمين، وأنّهما بذلك واقعا المجني عليها.

وقرر المتهم الثاني في تحقيقات النيابة، إنّه أثناء استقلال سيارته رفقة الأول، واقع الأخير المجني عليها كرها عنها، وبعرض المتهمين على المجني عليهما، تعرفا عليهما وشرحا أدوارهما، وأثبتت معاينة النيابة للسيارة المضبوطة مع المتهم الثاني، أنّها تتفق في الوصف واللون والأرقام مع ما شهد به المجني عليهما.

وأحالت النيابة المتهمين للمحاكمة الجنائية، ومثلا أمام المستشار سامي محمود عبدالرحيم، رئيس محكمة جنايات بورسعيد، والذي استمع للشهود ومرافعات النيابة العامة والدفاع، ثم أصدر حكمه بمعاقبة المتهمين بالسجن المؤبد.