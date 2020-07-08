عاجل.. الدولار يستقر في كل البنوك اليوم الأربعاء

سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري استقرارا سعريا بداية تعاملاتة بكل البنوك مقابل تراجعا، أمس، بقيمة قرشين ليكسر ولأول مرة منذ مايو 2020 حاجز الـ 16جنيها ليباع بالبنك الأهلي المصري بـ 16.11 جنيه مقابل 16.01 جنيه للشراء أمس.

فيما احتل مصرف أبوظبي الإسلامي الأعلى سعرا لبيع وشراء الدولار ليباع بـ 16.13 مقابل 16.03 جنيها للشراء، وجاءت بنوك الإسكندريه - hsbc - العربي الدولي - المصري الخليجي - المصرف المتحد - مصرف دبي الوطني الأقل سعرا للبيع والشراء ليباع فيها الدولار بـ 16.08 جنيه مقابل 15.98 جنيه للشراء.