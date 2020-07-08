نائب وزير السياحة الكندي يكشف تفاصيل الاحتفال بشهر الحضارة المصرية

تحدث شريف سبعاوي، عضو برلمان أونتاريو ونائب وزير السياحة الكندي، عن تفاصيل فعاليات الاحتفال بشهر الحضارة المصرية بمقاطعة أونتاريو للعام الثاني، قائلا إن المجتمع الكندي عبارة مجتمع فسيفسائي من كل الحضارات والجنسيات، مؤكدا أن ووصول عضو برلماني من أصل مصري في تاريخ أونتاريو أو كندا كان طبيعيا أن يصدر قانون لتخصيص شهر يوليو للاحتفال بالحضارة المصرية وصوت عليه برلمان المقاطعة وأصبح جزءا من دستورها.

وأضاف "سبعاوي" خلال اتصال عبر "سكايب" ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على شاشة التلفزيون المصري، أن الاحتفال يأخذ عدة أشكال فيمكن أن يكون عبارة عن مهرجانات أو شكل صالونات ثقافية أو محاضرات عن التاريخ المصري، موضحا أن الجميع في كندا يعرفون الحضارة الفرعونية لذا نركز على الحضارات الأخرى في مصر مثل الإسلامية والإغريقية واليونانية والقبطية.

وأشار إلى أن الجولات الافتراضية للمواقع الأثرية والمتاحف لها عامل جذب للسائح وليس كما يعتقد البعض بأنها ستؤدي لعدم زيارته لتلك الأماكن في الحقيقة، بل إنها ستعمل على زيادة الترويج للأماكن السياحية في مصر.