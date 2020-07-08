موعد مباراة برايتون ضد ليفربول بالدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

يستضيف ملعب "فالمر" مساء اليوم، مباراة قوية لفريق برايتون ضد ليفربول، ضمن مباريات الجولة 34 من بطولة الدوري الإنجليزي، البريميرليج، للموسم الحالي 2019-2020.

موعد مباراة برايتون ضد ليفربول

وتقام مباراة برايتون ضد ليفربول ضمن مباريات الجولة 34 من بطولة الدوري الإنجليزي، البريميرليج، في التاسعة وربع مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة وربع مساءً بتوقيت السعودية، الحادية عشر وربع مساءً بتوقيت الإمارات، الثامنة والربع مساءً بتوقيت تونس، والسابعة وربع مساءً بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة برايتون ضد ليفربول

ويمكن مشاهدة مباراة برايتون ضد ليفربول، على قناة "بي إن سبورتس HD 2" بتعليق علي محمد علي، وأُسندت مهمة إدارة المباراة للحكم "كريج باوسون".

ترتيب الفريقين بجدول الدوري

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 89 نقطة، جمعها من الفوز بـ29 مباراة، إذ استطاع أن يحسم لقب بريميرليج بصورة رسمية قبل نهاية البطولة بـ7 جولات.

فيما يأتي برايتون في المركز الخامس عشر برصيد 36 نقطة، جمعها من الفوز بـ8 مباريات.

التشكيل المتوقع لفريق ليفربول

من المتوقع أن يبدأ ليفربول المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: جيمس ميلنر - فيرجيل فان دايك - جو جوميز - ترنت ألكسندر أرنولد.

خط الوسط: جوردان هندرسون - فينالدوم - أوكسليد تشامبرلين.

خط الهجوم: تاكومي مينامينو - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح.