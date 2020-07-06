البورصة تربح 5.8 مليار جنيه وارتفاع جماعي بمؤشراتها

واصلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعها لدى إغلاق تعاملات، اليوم، مدعومة بعمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية، فيما اتجهت تعاملات العرب والأجانب نحو البيع.

وربح رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 8ر5 مليار جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 606 مليارات جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 2ر2 مليار جنيه، تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل ملكية.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي اكس 30" بنسبة 17ر1 في المائة ليبلغ مستوى 64ر11087 نقطة، كما قفز مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي اكس 70" بنسبة 16ر2 في المائة ليبلغ مستوى 95ر1537 نقطة، شملت الارتفاعات مؤشر "إيجي اكس 100" الأوسع نطاقًا والذي أضاف نحو 98ر1 في المائة إلى قيمته ليبلغ مستوى 26ر2369 نقطة.وفي ختام التعاملات سجلت أسعار أسهم 105 شركات ارتفاعًا، فيما تراجعت أسعار أسهم 51 شركة وحافظت 22 شركة على أسعار إغلاقتها السابقة.