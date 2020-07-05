البورصة تربح 10.3 مليار جنيه وسط ارتفاع جماعي لمؤشراتها

انتعشت تعاملات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات، اليوم، في بداية تعاملات الأسبوع وسط عمليات شراء مكثفة من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية والمحلية، بدعم من التفاؤل بعودة المستثمرين الأجانب إلى السوق المصرية، والنظرة الإيجابية للمؤسسات الدولية للاقتصاد للمصري.

وربح رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 10.3 مليار جنيه، لينهي التعاملات عند مستوى 600.2 مليار جنيه، فيما بلغ إجمالي التداولات نحو 8.6 مليار جنيه تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل الملكية.

وقفز مؤشر السوق الرئيسي "إيجي اكس 30" بنسبة 1.81%، ليبلغ مستوى 10959.35 نقطة، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي اكس 70" بنسبة 3.73%، ليلبغ مستوى 1505.41 نقطة، وشملت الارتفاعات مؤشر"إيجي اكس 100" الأوسع نطاقا والذى أضاف نحو 3.46%، ليبلغ مستوى 2323.19 19 نقطة.

وقال وسطاء بالبورصة إن السوق تأثر إيجابيًا بحالة التفاؤل التي تسود بين أوساط المستثمرين بعد قرار رئيس مجلس الوزراء بإعادة فتح الاقتصاد، وعودة السياحة وتزايد إيرادات البلاد من النقد الأجنبي مع عودة المستثمرين العرب والأجانب إلى السوق المصرية، في ضوء التقارير الإيجابية الصادرة من قبل مؤسسات التقييم الدولية بشأن الاقتصاد المصري، وتوقعات صندوق النقد الدولي بتحقيق مصر معدلات نمو مرتفعة في العام الحالي مقارنة بالدول الناشئة.