أسعار الذهب العالمية تسجل أعلى مستوى في 8 أعوام

ارتفعت أسعار الذهب العالمية لأعلى مستوياتها في 8 أعوام خلال تعاملات اليوم، مع تزايد الإقبال على الملاذات الآمنة، وسط تجدد المخاوف من اندلاع موجة ثانية لفيروس كورونا في ضوء تزايد أعداد الإصابات الجديدة بالولايات المتحدة وبعض دول العالم.

وصعد سعر العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم أغسطس بنسبة 0.07%، مسجلا 1811.20 دولار للأوقية، كما ارتفع سعر التسليم الفوري بنسبة 0.29% عند 1800.05 دولار للأوقية وهو أعلى مستوى له منذ نوفمبر من عام 2011 حينما سجل 1796.9 دولار للأوقية.

على صعيد العملات، استقر مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من 6 عملات- عند 96.947 نقاط..

وكشفت أحدث إحصائيات جامعة جونز هوبكنز، عن تسجيل أعلى معدل إصابة يومي بفيروس كورونا في الولايات المتحدة أمس بعد الإبلاغ عن 55274 حالة، بما يرفع إجمالي عدد الإصابات إلى نحو 3 ملايين إصابة.

وفي سياق متصل، أظهرت توقعات المفوضية الأوروبية أن أضرار جائحة كورونا الاقتصادية على دول الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو أكثر خطورة وأشد وطأة مما اعتقد في البداية.

وتوقعت المفوضية انكماش الناتج المحلي لمنطقة اليورو بنسبة 8.7% في 2020 وهو أسوأ بكثير من تقديراتها السابقة بشأن انكماشه بمعدل 7.7%.