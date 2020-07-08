الأورمان توزع 50 طن لحوم أضاحي و25 عجلا على الأكثر احتياجا بالدقهلية

أعلن اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، توزيع 50 طن لحوم أضاحي و25 عجلًا بلديًا ضمن مشروع صك الأضحية لهذا العام على الأسر غير القادرة فى قرى ونجوع محافظة الدقهلية.

وأكد "شعبان"، أن الجمعية تستهدف ومن خلال مشروع صك الأضحية الوصول بلحوم الأضاحي إلى الأسر الأكثر احتياجًا فى محافظة الدقهلية ونجوعها ومدنها، خاصة في القرى والمناطق النائية الأكثر فقرًا، لإدخال الفرحة على المضحين من خلال التأكد من وصول لحوم أضحيتهم إلى مستحقيها، وفى نفس الوقت إسعاد الأسر الأكثر احتياجًا بتوصيل لحوم الأضاحي لهم فى منازلهم مهما كان موقع قراهم وتجمعاتهم السكانية.

وأشار "شعبان" إلى أن الذبح سيبدأ بعد صلاة عيد الأضحى المبارك إلى عصر آخر أيام التشريق في مجازر وزارة الزراعة المعتمدة بالدقهلية، وتوزيعها على غير القادرين خلال أيام العيد من خلال مكتب مشروعات المحافظة، وبالتعاون مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية الصغيرة ومديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة.