الأوبرا تبدأ نشاطها بسهرة طرب على مسرح النافورة

تبدأ دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، نشاطها الفني بسهرة طربية في الثامنة مساء الخميس 9 يوليو، وعلى مسرح النافورة الخارجي بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة الدكتور مصطفى حلمي، ويحييها نخبة من نجوم الأوبرا: مي فاروق، أحمد عفت، صابرين النجيلي، ياسر سليمان، وعازف الكلارينيت محمد فوزي، الذي يشارك لأول مرة، وتتضمن باقة مختارة من أهم أعمال الموسيقى العربية التي شكلت جزءا من الوجدان الفني للأمة.

ويستقبل مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية" الجمهور في الثامنة مساء الجمعة 10 يوليو، بحفل لفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي، بقيادة المايسترو إيهاب عبدالغفار ويضم باقة مختارة من أعمال الموسيقى العربية، بينها يا اسكندراني، 3 سلامات، زي الهوا، أداء ياسر سعيد، ومن بحري وبنحبوه، وحشتوني، العيون السود، وتشدو بهم شروق، وإسكندرية تاني، أيو والله، يا حبايبى يا غايبين، أداء محمد الخولي، وشط إسكندرية، إن راح منك يا عين، وعيناك ليال صيفية، أداء ندى غالب، ويختتم الحفل بمشاركة جميع المطربين في أداء أغنية عمار يا اسكندرية .