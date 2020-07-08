وزير كويتي: إعلام بلادنا يحظى بتقدير عالمي

قال وزير الإعلام الكويتي ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري، إنّ مسيرة الإعلام الكويتي ودوره الفاعل محل تقدير واحترام العالم أجمع، لما يتمتع به من مكانة دولية تعكس الواقع الإيجابي وتقوم على قواعد مستمدة من دستور يكفل الحريات ويحترم وجهات النظر.

وأضاف الجبري في كلمته الافتتاحية لملتقى الإعلام الكويتي الأول، أنّ الإعلام الكويتي يقوم منذ بدايته بدوره الفاعل ومسؤولياته الوطنية في مساندة الحكومة وتقييم مسار الأداء لكل مؤسسات الدولة، مستشهدا بكلمات الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت في نطقه السامي من الإشادة بهذا الدور، موضحا أنّ النطق السامي يكاد لا يخلو دائما من الإشادة بدور الإعلام ومساهماته الفاعلة وتوجيه النصح والإرشاد للاعلاميين والقائمين على المؤسسات الإعلامية لأخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن كل ما من شأنه تعكير الصفو العام أو إثارة الفتن والشائعات والمشاحنات بين أفراد المجتمع الواحد.

وأشار الجبري إلى أنّ مسيرة الإعلام الكويتي عززت برافد من روافد العمل الإعلامي المهم وهو الإعلام الالكتروني الذي يقوم بدور فاعل وأساسي في تعزيز مسيرة البناء والعطاء وممارسة الدور الإعلامي جنبا إلى جنب مع الوسائل الإعلامية الأخرى التي تصب جميعها في بوتقة خدمة المجتمع.