785 عالقا مصريا يغادرون الكويت إلى القاهرة وسوهاج عبر 5 رحلات

أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية اليوم، مغادرة 785 من العالقين المصريين في الكويت، إلى محافظتي القاهرة، وسوهاج؛ وذلك عبر 5 رحلات جوية.

وأوضحت الطيران المدني الكويتية، أنّ الرحلات تضمنت 4 على متنها 640 راكبا إلى القاهرة، ورحلة على متنها 145 راكبا إلى سوهاج.

وأضافت أنّ الشركات الناقلة لتلك الرحلات، هي شركة الخطوط الجوية الكويتية، وشركة العربية - مصر، وشركة المصرية، وشركة طيران الجزيرة الكويتية، بواقع رحلتين لشركة طيران الجزيرة الكويتية، ورحلة واحدة لكل من شركة الخطوط الجوية الكويتية، وشركة العربية - مصر وشركة المصرية.

وكانت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، أعلنت أمس الاثنين، مغادرة 1075 من العالقين المصريين في الكويت، إلى محافظات القاهرة، وسوهاج، وأسيوط، والاسكندرية، والأقصر؛ وذلك عبر 7 رحلات جوية.