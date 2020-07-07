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محمود مسلم

785 عالقا مصريا يغادرون الكويت إلى القاهرة وسوهاج عبر 5 رحلات

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أ ش أ
01:14 م | الثلاثاء 07 يوليو 2020
المصريين العائين من الكويت

المصريين العائين من الكويت

أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية اليوم، مغادرة 785 من العالقين المصريين في الكويت، إلى محافظتي القاهرة، وسوهاج؛ وذلك عبر 5 رحلات جوية.

وأوضحت الطيران المدني الكويتية، أنّ الرحلات تضمنت 4 على متنها 640 راكبا إلى القاهرة، ورحلة على متنها 145 راكبا إلى سوهاج.

وأضافت أنّ الشركات الناقلة لتلك الرحلات، هي شركة الخطوط الجوية الكويتية، وشركة العربية - مصر، وشركة المصرية، وشركة طيران الجزيرة الكويتية، بواقع رحلتين لشركة طيران الجزيرة الكويتية، ورحلة واحدة لكل من شركة الخطوط الجوية الكويتية، وشركة العربية - مصر وشركة المصرية.

وكانت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، أعلنت أمس الاثنين، مغادرة 1075 من العالقين المصريين في الكويت، إلى محافظات القاهرة، وسوهاج، وأسيوط، والاسكندرية، والأقصر؛ وذلك عبر 7 رحلات جوية.