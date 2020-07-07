4 وفيات و601 إصابة جديدة بكورونا في الكويت

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم، تسجيل 4 حالات وفاة و601 إصابة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات لـ377 حالة، وإجمالي عدد المصابين إلى 51 ألفا و245 حالة.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند، في بيان صحفي، إنّ جميع الحالات الجديدة المصابة، ثبت إصابتها بفيروس "كوفيد 19" جراء مخالطة حالات مصابة بالمرض، إضافة إلى الحالات التي قيد البحث عن أسباب العدوى؛ وتتابع الفرق الوقائية أسباب العدوى وتتتبع المخالطين لفحصهم، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.

وأوضح السند أنّه من بين الحالات التي رصدت خلال الـ24 ساعة الماضية، 402 حالات لمواطنين كويتيين، و199 حالة لغير الكويتيين. وأضاف أنّه فيما يخص آخر المستجدات في العناية المركزة، بلغ عدد من يتلقى الرعاية الطبية في غرف العناية المركزة 159 حالة، مشيرا في الوقت ذاته إلى إجراء 4195 مسحة مخبرية خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المسحات 413 ألفا و530.

وجدد الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية، الدعوة للمواطنين والمقيمين، الالتزام بالقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، وتوصيات وقرارات وزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة، والتي تستهدف احتواء الفيروس والقضاء عليه، موصيا بالمداومة على الأخذ بوسائل وطرق الوقاية من المرض، ومتابعة الحسابات الرسمية المعتمدة حول آخر المستجدات والتطورات.

وكانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت أمس الإثنين، تسجيل 5 حالات وفاة، و703 إصابات بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات إلى 373 حالة، وإجمالي عدد المصابين إلى 50 ألفا و644 حالة حتى أمس.