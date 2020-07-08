التجمع: نتلقى طلبات الترشح للانتخابات من أعضاء الحزب وأصدقائه

قال سيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع، إنّ الحزب ينسق مع الأحزاب الأخرى في الانتخابات البرلمانية المقبلة، ولا مانع في الدخول في أي تحالف انتخابي طالما يضم جميع القوى الوطنية.

وأكد عبدالعال، لـ"الوطن"، أنّ الحزب شكّل لجنة انتخابات مركزية بدأت بالفعل عملها في تلقي طلبات الراغبين في الترشح للانتخابات من أمانات الحزب بالمحافظات، تمهيدا لفرزها وانتقاء أفضل العناصر للدفع بهم في العملية الانتخابية.

وأضاف أنّ مهمة لجنة الانتخابات ليست مقتصرة على تلقي طلبات الترشح فقط، ولكن منوط بها مساعدة المرشحين في استيفاء أوراقهم وإمدادهم بالمعلومات والمستجدات الخاصة بالعملية الانتخابية.

وتابع عبدالعال أنّ باب الترشح باسم الحزب ليس مفتوحا لأعضائه وقياداته فقط، بل متاحا لأي من أصدقاء الحزب الذين لديهم الرغبة في خوض الانتخابات، شرط أن تنطبق عليه الشروط التي أقرها القانون والمعايير التي حددها الحزب في المرشح.

وأشار عبدالعال إلى أنّ هناك مجموعة من الضوابط والمعايير وضعتها الأمانة العامة للحزب، تتضمن الترشح عن طريق لجان المحافظات، وحظر التحالف والتنسيق مع الإخوان وتيارات الإسلام السياسي والمدانين في قضايا فساد، ويجب أن يتمتع المرشح بحسن السمعة والشعبية والتأثير في دائرته الانتخابية ولديه قدرة على العمل البرلمانى.

ونوه بأنّ لجنة انتخابات الحزب حين تنتهي من تلقي طلبات الراغبين في الترشح، ستعمل على دراستها للتأكد من استيفاء الشروط المطلوبة والتأكد من هوية المرشحين.