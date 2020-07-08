اقتراحات البرلمان توافق على إطلاق اسم الشهيد السايح على مدرسة بسوهاج

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى، بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم الأربعاء، على الاقتراح برغبة المقدم من النائب همام العادلي، بشأن إطلاق اسم الشهيد طبيب "محمد السايح" على مدرسة المراغة الابتدائية المشتركة – مركز المراغة – محافظة سوهاج.

وأوصت اللجنة محافظة سوهاج بسرعة إطلاق اسم الشهيد الطبيب علي المدرسة، وقال النائب همام العادلي، رئيس لجنة الاقتراحات الشكاوى، ومقدم الاقتراح برغبة، إن سبب المطالبة بإطلاق اسم الشهيد طبيب محمد السايح على مدرسة المراغة الابتدائية المشتركة، هو تكريم للأطقم الطبية لدورها البطولي في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، وكونهم خط الدفاع الأول في هذه الأزمة.

وشهد الاجتماع الموافقة على الاقتراح برغبة المقدم من النائبين: أحمد رسلان، مهدي العمدة، بشأن احتياج مناطق بمحافظة مطروح لبناء مدارس ابتدائية.

كما وافقت اللجنة على الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد حمدي دسوقي، بشأن تخصيص قطعة الأرض الكائنة بمنطقة الوليدية بمدينة أسيوط والتابعة لوزارة الري لإنشاء مدرسة ابتدائي، وعلى الاقتراح برغبة المقدم من النائب مهدي العمدة، بشأن إنشاء مدرسة إعدادية بقرية أبو زريبة بمحافظة مطروح، وعلى الاقتراح برغبة المقدم من النائب بسام فليفل، بشأن سرعة إحلال وتجديد مدرسة عزبة الشيخ سليم بقرية درين مركز نبروه في محافظة الدقهلية.