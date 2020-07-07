توافد عدد كبير من الموظفين بـ"النواب" لملء استمارات النقل لـ"الشيوخ"

واصل عدد كبير من الموظفين الراغبين في انتقالهم إلى مجلس الشيوخ، تقديم أوراقهم لليوم الثالث على التوالي وملئ استمارة البيانات المعدة لهذا الغرض، والتي تتضمن طلب برغبته في النقل، واستلام إيصال في أعقاب الانتهاء من ملء كل البيانات المطلوبة.

قالت مصادر برلمانية لـ "الوطن": "هناك عددا كبيرا من الموظفين قدموا أوراقهم للجنة، تمهيدا لاستكمال كل الإجراءات المطلوبة لنقلهم إلى مجلس الشيوخ".

ووضعت الأمانة العامة منشورا يتضمن كل الإرشادات لمن يرغب من الموظفين في الانتقال إلى مجلس الشيوخ.

ويشتمل على أن من يرغب من العاملين الحاليين بالأمانة العامة لمجلس النواب، من بين العاملين السابقين بمجلس الشورى الملغي، في نقله إلى العمل بالأمانة العامة لمجلس الشيوخ، عليه سحب استمارة البيانات المعدة لهذا الغرض، والتي تتضمن طلب برغبته في النقل، وعليه استيفاء البيانات الواردة في الاستمارة، ويلتزم بعدم إغفال أي منها، ويرفق بالاستمارة صورة من كارنيه الدخول، ويجوز لمقدم الطلب أن يُرفق بيانا مختصرا عن خبراته الوظيفية وشهادته العلمية أن وجد.