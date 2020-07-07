"دينية النواب" تناقش طلبات إحاطة بشأن المعاهد الأزهرية

ناقشت لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد، خلال اجتماعها اليوم، عددا من طلبات الإحاطة، حول إنشاء عدد من المعاهد الأزهرية.

وتضمنت طلب إحاطة مقدم من النائب ممدوح مقلد، بشأن استكمال بناء المعهد الديني الابتدائي بناحية نجع القرامزة بقرية جزيرة شندويل بمركز سوهاج.

وقال مندوب الأزهر الشريف، إن مشيخة الأزهر ليس لديها مانع من استكمال بناء المعهد الديني الابتدائي، لكن المشكلة تكمن في أن العملية متوقفة على وجود الترخيص من المحافظة، والتصالح مع الزراعة، ثم يأتي دور الأزهر بعد ذلك في تشغيل المبنى حسب الاحتياج.

كما ناقشت لجنة الشؤون الدينية والأوقاف، طلب إحاطة مقدم من النائب عادل عامر بخصوص عدم تشغيل المعهد الديني الجديد بأبو الغيط بالقناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.

وأوضح مندوب الأزهر، أن المعهد مقام على مساحة نصف فدان تقريبا، وتم نقل الطلاب للمبنى الجديد، وتبين تجاوز البناء على المساحة المحددة بحوالي 850 متر مربع، وهي أرض تابعة للأوقاف، "فنحن في حاجة لموافقة هيئة الأوقاف المصرية، حتى لا يعتبر ذلك تعديا على أراضيها".

وأشار ممثل هيئة الأوقاف المصرية، إلى أنه ستكون هناك موافقة علي إبرام عقد إيجار اسمي جديد، لمساحة الأرض الجديدة وقدرها 850 م2، مثل ما هو قائم بالفعل في مساحة النصف فدان.

كما ناقشت اللجنة، طلب إحاطة آخر مقدم من النائب عادل عامر، بخصوص إقامة معهد ديني ابتدائي وإعدادي وثانوي بالحزقانية، ورد ممثل الأزهر بأنه تمت الموافقة على إقامة المعهد المذكور منذ عام 2010، ومازالوا في انتظار المتبرع بالأرض للتوقيع على العقد.

وقال الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشؤون الدينية والأوقاف: "نحن فى حاجة لأن نربى أبنائنا على الحفاظ على الدين الإسلامى، وتعليم سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، كما أننا فى حاجة إلى بناء البشر قبل بناء الحجر".