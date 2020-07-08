مدير "بريد القاهرة" يكشف موعد صرف معاشات يوليو

قال مدحت سعد، مدير مكتب بريد القاهرة، إنه يجري صرف المعاشات الخاصة بشهر يوليو طبقا للتنظيم التي أقرته الدولة مع وزارة الشؤون الإجتماعية، لافتا إلى أنه يتم صرف فئة الـ1000 جنيه فأقل في اليوم الثاني، والألفين جنيه في اليوم الثاني والثالث، وفئة الـ3000 جنيه فيما أكثر في اليوم الثالث والرابع.

وأضاف سعد، خلال لقائه مع جاكلين ماهر مراسلة قناة إكسترا نيوز، في برنامج "الآن"، أنه بالنسبة للذين لم يستطيعوا الصرف في مواعيدهم نتيجة التكدسات وطبقا للإجراءات الإحترازية لفيروس كورونا، يجري الصرف بعدها في أيام يتم تحديدها لهم، مشيرا إلى أن أهم المعايير التي يتم اتخاذها داخل مكتب البريد أثناء الصرف هو وجود المبالغ التي تضخ من خزانة الدولة للهيئة القومية للبريد لصرف المستحقات والـ5 علاوات المتأخرة على 4 دفعات ربع سنوي كل 3 أشهر.

وتابع بأنه يجري الصرف بناء على التعليمات الواردة من وزارة الشؤون الاجتماعية على حساب الـATM، مؤكدا تطبيق الإجراءات الاحترازية ووضع علامات إرشادية ملصقة على الأرض حرصا على التباعد الاجتماعي، بالإضافة إلى وجود استراحة للعملاء مع الالتزام بارتداء الكمامات حفاظا على العميل وموظف الصرف.

واستكمل: "يجري إرسال رسالة نصية للعميل عن طريق التليفزيون والإعلام المصري تضمن موعد صرف العلاوات ومعاشات شهر يوليو، ومواعيد العمل تكون من الساعة الثامنة صباحا وحتى الـ2 ظهرا".