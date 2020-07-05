وزيرة التضامن: المعاشات والتأمينات ستشهد طفرة الفترة المقبلة

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الفترة المقبلة ستشهد طفرة في المعاشات والتأمينات خاصة أن الوزارة تسعى لتطوير هذه المنظومة وميكنتها وحوكمتها بشكل أكبر واستثمار أموالها، لأن أموال أصحاب المعاشات هي جزء كبير من اقتصاديات دول، وحاليا يجرى التعرف على الخبرات الدولية لتطبيقها في مصر.

وأضافت "القباج" خلال اتصال عبر "سكايب"، ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على شاشة قناة "dmc"، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أن المستفيدين من الدعم النقدي من الوزارة 3.6 مليون أسرة بما يشمل 15.3 مليون مواطن، وهو ما يقدر بـ 49% من إجمالي الأسر الفقيرة، كما جرى زيادة 411 ألف أسرة لم يكن مخطط لهم ضمهم للمنظومة سوى 100 فقط، لكن بالتوازي مع الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد جرى زيادة 311 ألف أسرة مع الـ100.

وأشارت أن التقدم لبرنامج تكافل وكرامة شهد تعطيل الفترة الماضية بسبب فيروس كورونا، حيث لم يتمكن الأخصائيات من الزيارات الميدانية للأسر المستهدفة ولكن على الناحية الأخرى جرى تقديم معونات لمدة 3 أشهر فقط لأكثر من 130 ألف أسرة إضافة للدعم المقدم من الجمعيات الأهلية.