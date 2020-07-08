رئيس التحرير

محمود مسلم

الثقافة تطلق خدمة تقديم التظلمات عن تسجيل المباني التراثية

أبو سعدة: القرار لخدمة المواطنين والتيسير عليهم

كتب:

إلهام زيدان
01:54 م | الأربعاء 08 يوليو 2020
المهندس محمد أبو سعدة- رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري

المهندس محمد أبو سعدة- رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري

في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي، أطلقت وزارة الثقافة، ممثلة في الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، خدمة تقديم التظلمات عن تسجيل المباني ذات الطابع المعماري المتميز وفقا للقانون رقم 144 لسنة 2006 عبر الموقع الرسمي، تيسيرا على المواطنين.

وأضاف المهندس محمد أبو سعدة، رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، في تصريحات صحفية، أن خدمة تقديم التظلمات لأصحاب العقارات التراثية من خلال موقع الجهاز الرسمي، جاءت ضمن خطة وزارة الثقافة في تقديم خدماتها إلكترونيا، وتهدف إلى التيسير على المواطنين، متابعا: "سوف يتم تفعيل الخدمة على موقع الجهاز www.urbanharmony.org  بدءا من يوم الأحد المقبل 12يوليو 2020".