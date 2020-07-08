الثقافة تطلق خدمة تقديم التظلمات عن تسجيل المباني التراثية

في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي، أطلقت وزارة الثقافة، ممثلة في الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، خدمة تقديم التظلمات عن تسجيل المباني ذات الطابع المعماري المتميز وفقا للقانون رقم 144 لسنة 2006 عبر الموقع الرسمي، تيسيرا على المواطنين.

وأضاف المهندس محمد أبو سعدة، رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، في تصريحات صحفية، أن خدمة تقديم التظلمات لأصحاب العقارات التراثية من خلال موقع الجهاز الرسمي، جاءت ضمن خطة وزارة الثقافة في تقديم خدماتها إلكترونيا، وتهدف إلى التيسير على المواطنين، متابعا: "سوف يتم تفعيل الخدمة على موقع الجهاز www.urbanharmony.org بدءا من يوم الأحد المقبل 12يوليو 2020".