الأزهر لأئمة الهند والصومال: أنتم حائط الصد ضد التطرف ودعائم الوسطية

احتفلت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، اليوم، بختام دورتها التدريبية لأئمة وعلماء دولتي الهند والصومال التي انعقدت عبر الفيديو كونفرانس من مقر المنظمة بمركزها الرئيس بالقاهرة خلال الشهر الماضي.

وتواصل مع المتدربين كل من أسامة ياسين نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة، والدكتور عبدالدايم نصير الأمين العام للمنظمة، والدكتور إبراهيم الهدهد الرئيس الأسبق لجامعة الأزهر والمستشار العلمي للمنظمة.

وبحسب بيان للمنظمة، فإن مسؤولي المنظمة قالوا للأئمة المتدربين: "أنتم الدعائم التي ترتكز عليها رسالة الإسلام الوسطية السمحة، لأنكم بمثابة حائط الصد المنيع ضد الأفكار الظلامية المتطرفة والهدامة، وعليكم تقع مسؤولية تفنيد وكشف حقائق ما تتبناه الجماعات الإرهابية المتطرفة من أفكار لا علاقة لها بالإسلام وسماحته، وفي دورتكم هذه التي تلقيتموها على يد علماء الأزهر الشريف، قد تبين لكم ضلا لهذه الجماعات بدعوى أنهم يملكون التدين الصحيح".

كما أكدوا أن المنظمة برئاسة الإمام أحمد الطيب شيخ الأزهر، على أتم الاستعداد لتلقي طلبات الأئمة والدعاة من تكثيف دورتها الشرعية والعلمية للتزود من علوم الأزهر الوسطية لهم، في محاولة منها لحصر الأفكار المتطرفة ومحاربتها ومجابهتها فكرا بفكر، وإحلال قيم التعايش السلمي ونبذ الكراهية، ونشر دعوة الإسلام العالمية.

من جانبهم، عبر المتدربون عن تقديرهم لجهود شيخ الأزهر، والقائمين على المنظمة من عقد تلك الدورات المكثفة التي لطالما تساعدهم كثيرا في فهم قضايا العصر، وتساعدهم في مواجهة الأفكار المتطرفة وتنوير عقول الشباب بصحيح الدين، وأفكاره السمحة، ودحض الأفكار الخبيثة لتلك الجماعات المتطرفة.