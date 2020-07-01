شيخ الأزهر يجدد الثقة في عميد كلية العلوم الأزهرية بجنوب سيناء

أصدر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، قراره رقم (43 أ لسنة 2020)، بتحديد الثقة للدكتور نصرالدين خضيري، عميد كلية العلوم الأزهرية لجامعة الأزهر بجنوب سيناء.

يذكر أن الدكتور نصر الدين تولى عمادة الكلية في أكتوبر 2016، قادما من محافظة قنا، وعمل أستاذا بقسم المناهج وطرق التدريس بجامعة الأزهر بالقاهرة، ويبلغ من العمر 53 عاما، وهو أحد مؤسسي كلية العلوم الأزهرية بجنوب سيناء، والتي تضم شعبتي اللغة العربية للبنين، والدراسات الإسلامية للبنات.

ساهم "نصر الدين"، في إنشاء أكبر مكتبة في محافظة جنوب سيناء تحتوي على ما يقرب من سبعة آلاف كتاب ومجلة في جميع التخصصات.